СБУ разоблачила в Днепре хакеров, осуществлявших кибератаки на объекты критической инфраструктуры

СБУ и Национальной полиции разоблачили хакерскую группировку, которая в Днепре осуществляла кибератаки на центры обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими процессами, в том числе на объекты критической инфраструктуры.

Как сообщил пресс-центр СБУ в пятницу, правоохранители задокументировали, что трое жителей Днепра несанкционированно вмешались в работу компьютерного оборудования одного из центров обработки данных региона. Хакеры получили незаконный доступ к административной панели серверов, заблокировали работу автоматизированной системы управления технологическими процессами и похитили ее программные коды. Для сокрытия следов кибератаки злоумышленники удалили системные файлы серверов, что привело к прекращению работы "сломанного" телекоммуникационного оборудования.

Проверяется также информация по организации кибератаки "по заказу" спецслужб страны-агрессора.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и работы злоумышленников выявлено компьютерное оборудование, использовавшееся для совершения кибератаки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2. ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.