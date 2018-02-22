Телеком

15:38 22.02.2018

Нацсовет по телевидению назначил проверку "Интеру" за трансляцию "12 стульев" и "Кавказской пленницы"

Нацсовет по телевидению назначил проверку "Интеру" за трансляцию "12 стульев" и "Кавказской пленницы"

Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалу "Интер" за трансляцию передач с участием лиц из санкционного списка, заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Телеканал "Интер", несмотря на то, что уже имеет две назначенные внеплановые проверки за трансляцию советских фильмов, в творческом составе которых представлены российские актеры и режиссеры, внесенные в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, упорно продолжает эту практику", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Предметом внеплановой проверки станут такие фильмы, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта" (режиссер С.Говорухин), "12 стульев", " Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (при участии Н.Варлей), а также "По улицам комод водили" (при участии В.Талызина).

По результатам мониторинга и на основании жалобы гражданина Максима Рубца, Нацсовет по телевидению назначил "Интеру" очередную проверку по вопросам нарушения телеканалом Закона Украины "О телевидении и радиовещании» в части запрета на трансляцию контента с участием лиц, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

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