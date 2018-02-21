Фонд основателей РБК инвестировал в Telegram

Фонд TMT Investments принял участие в предварительной продаже токенов (pre-ICO) мессенджера Telegram Павла Дурова, говорится в пресс-релизе фонда.

Размер инвестиции небольшой: он не превысил 1% от размера активов фонда на 30 июня, сказано в сообщении. Совокупная стоимость активов TMT на 30 июня составляла $59,2 млн, значит, инвестиции фонда в Telegram не превысили $0,6 млн.

На этапе pre-ICO Telegram привлек $850 млн, средства будут направлены на дальнейшее развитие мессенджера, блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON) и другие цели.

TMT Investments создан основателями РБК Германом Каплуном и Александром Моргульчиком. С 2011 года фонд проинвестировал в 43 компании и совершил 8 выходов из проектов.

"Мы верим, что pre-ICO Telegram отвечает всем нашим требованиям и позволяет нашим акционерам получить доступ к нему через публично торгуемые акции TMT до того, как Telegram объявит о публичном ICO", - заявил глава инвестиционного направления TMT Investments Артем Инютин, процитированный в сообщении.

Ранее на этой неделе компании Telegram Group и TON Issuer сообщили в материалах для Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, что привлекли $850 млн от 81 инвестора. Telegram также сообщил, что не исключает одного или нескольких размещений в будущем. Сам Telegram своих инвесторов не раскрыл, но о некоторых уже известно: так, глава Qiwi Сергей Солонин сообщил, что вложил $17 млн.

По данным Bloomberg, до конца февраля 2018 года Telegram планировал привлечь $600 млн в рамках закрытого размещения токенов. Еще $600 млн планируется привлечь за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

Проект Telegram нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа. Проект включает в себя разработку мультиблокчейновой архитектуры, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc., следует из инвестпредложения.