Глава Qiwi вложил $17 млн в ICO Telegram

Гендиректор и основной акционер Qiwi plc, глава Ассоциации финансовых технологий Сергей Солонин принял участие в ICO Telegram, которое должно стать крупнейшим в истории этого рынка размещением токенов

Речь может идти об инвестициях на сумму около $17 млн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Представитель С.Солонина подтвердил агентству информацию о его участии в ICO, отказавшись назвать сумму инвестиций предпринимателя.

Создатель Telegram Павел Дуров к инвесторам из России относится сдержанно, отклоняя многочисленные заявки на участие в вызвавшем ажиотаж ICO, сообщали ранее "Ведомости". По данным источника "Интерфакса", заявка С.Солонина - одна из крупнейших по объему из удовлетворенных российских предложений (чуть больше - у Юрия Мильнера).

Мессенджер Telegram планирует привлечь $600 млн в рамках закрытого размещения токенов для использования в своем блокчейне Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, сообщало в январе агентство Bloomberg со ссылкой на инвестиционное предложение компании. Еще $600 млн планируется привлечь за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

Проект Telegram нацелен на создание цифрового актива, который в конечном счете стал бы широко распространенным средством платежа. Проект включает в себя разработку мультиблокчейновой архитектуры, способной справляться с такими объемами сделок и обеспечить достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc., следует из инвестпредложения.

Участникам ICO предлагается инвестировать в так называемое "Простое соглашение о будущих токенах" (SAFT), представляющее собой контракт, который дает инвестору право на цифровые активы после получения ими листинга на криптовалютных биржах.

Telegram рассчитывает, что его токены получат листинг в январе 2019 года или, самое позднее, до конца 2019 года, следует из документов.