lifecell в 2017г получила 504 млн грн чистого убытка

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2017 года получил 503,6 млн грн чистого убытка по сравнению с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году, свидетельствуют данные финансового отчета материнской компании Turkcell (Турция), обнародованные на ее официальном сайте.

Выручка оператора за прошлый год составила 4,876 млрд грн (на 0,8% больше).

Показатель EBITDA снизился на 2,2% - до 1,326 млрд грн по сравнению с 2016 годом, показатель маржи EBITDA - на 0,8 п.п., - до 27,2%.

Капитальные инвестиции оператора в 2017 году уменьшились на 41% - до 1,33 млрд грн, тогда как годом ранее он инвестировал 2,255 млрд грн.

Активная абонентская база за прошлый год сократилась на 13% - до 8 млн, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,5%, до 11,1 млн абонентов. Показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 8% - до 33,8 грн, при этом ARPU активной абонбазы возрос на 17,5% - до 47,7 грн.

Количество минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи данных, за 2017 год сократилось на 7,9% - до 129.4 мин.

По итогам четвертого квартала 2017 года чистый убыток lifecell увеличился в 2,9 раза и составил 179,6 млн грн, выручка сократилась на 3,4% - до 1,269 млрд грн.

Показатель EBITDA составил 331,3 млн грн, уменьшившись на 8,7%.

Капитальные инвестиции в последнем квартале года составили 414,3 млн грн, что на 51,1% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

В турецкой компании отмечают, что проникновение смартфонов в сети lifecell по состоянию на конец четвертого квартала прошлого года достигло 68%, а трехмесячная активная абонентская база снизилась до 8,0 млн пользователей в основном из-за сокращения количество абонентов, использующих единовременно несколько SIM-карт (в пресс-релизе материнской компании этот отток называют общеукраинской тенденцией).

Как сообщалось, во втором квартале 2016 года lifecell продал 811 вышек для размещения телекомоборудования принадлежащих компании "Укртауер" на сумму $52 млн (плюс налоги) в рамках группы Turkcell, чем объясняется получение компанией 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году после получения 4,438 млрд грн чистого убытка в 2015-м.

Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций ООО "Лайфселл".