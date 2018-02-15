Cisco собирается репатриировать в США $67 млрд после налоговой реформы

Американская Cisco Systems Inc., крупнейший в мире производитель сетевого оборудования, вместе с публикацией отчетности за II финквартал объявила о намерении репатриировать в США около $67 млрд хранящихся за рубежом денежных средств после изменения налогового законодательства.

План репатриации входит в число крупнейших из уже обнародованных. Cisco намеревается вернуть эти средства в США уже в третьем (текущем) финквартале и направить их на выплату дивидендов и выкуп акций. Программа buyback увеличена на $25 млрд - до примерно $31 млрд.

Вместе с тем налоговая реформа привела к единовременному списанию Cisco $11,1 млрд и чистому убытку за минувший финквартал.

Критики налоговой реформы США, включая целый ряд сенаторов, недовольны тем, что репатриированная прибыль большинства компаний обогатит лишь их акционеров и не будет инвестирована в развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест в стране.

На конец II финквартала (27 января 2018 года) денежные средства и их эквиваленты Cisco составляли $73,7 млрд, основной объем ликвидности находился за пределами США, следует из квартального отчета.

Чистый убыток Cisco во II финквартале составил $8,8 млрд, или $1,78 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $2,3 млрд, или $0,47 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль равнялась $0,63 на акцию.

Квартальная выручка увеличилась на 2,7%, до $11,9 млрд.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $0,59 на акцию при выручке $11,8 млрд.

Акции Cisco на дополнительных торгах в среду подорожали на 6,8%. За последние 12 месяцев года их стоимость выросла более чем на 25%.