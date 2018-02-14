Телеком

18:13 14.02.2018

Киберполиция разоблачила фишинговую кампанию по получению доступа к пользовательским криптовалютам

Киберполиция разоблачила фишинговую кампанию по получению доступа к пользовательским криптовалютам

Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками подразделения Talos компании Cisco (одна из крупнейших мировых компаний, специализирующихся в области высоких технологий) в конце 2017 года провели расследование одной из масшабниших фишинговых кампаний, направленных на пользователей криптовалюты, отмечается в сообщении на сайте Нацполиции.

В сообщении указывается, что при анализе исходной информации о проблеме, которая поступила от Cisco, было обнаружено большое количество доменов, названия которых были очень похожи на оригинальный ресурс сервиса виртуальных Bitcoin-кошельков. В функционал этих доменов был встроен специально разработанный скрипт от злоумышленников, позволяющий им получать доступ к пользовательским кошелькам вне зависимости от степени шифрования.

"По нашим приблизительным подсчетам только в период с сентября по декабрь 2017 года, используя вышеупомянутый метод, злоумышленники завладели криптовалютой на сумму 700 BTC (по состоянию на 14 февраля эта сумма эквивалентна $5,5 млн - ИФ)… Мы считаем, что эта группа начала свою деятельность еще в конце 2014 года, и за 3 года их общий доход от преступной деятельности может превышать сотни миллионов долларов США", - говорится в сообщении Киберполиции.

В департаменте Киберполиции подчеркивают, что согласно информации от специалистов по безопасности сервиса виртуальных Bitcoin-кошельков Blockchain Info, эта фишинговая кампания является одной из самых масштабных за всю историю существования сервиса.

В сообщении отмечается, что специалисты киберполиции также нашли подтверждение того, что эти злоумышленники причастны к созданию нескольких так называемых HYIP-проектов (мошеннический проект – ИФ), таких как: flexibit.bz, verumbtc.com, hashminers.biz, которые прекратили выполнять обязательства перед інвесторами.

"В 2018 году, деятельность этой группы значительно упала. Мы связываем это с введением дополнительных правил модерации рекламных сообщений в Google Adwords. Это также подтверждается анализом активности лиц на закрытых форум-площадках, которые предлагают услуги по ведению мошеннических рекламных кампаний", - подчеркивают в Киберполиции.

Специалисты департамента продолжают отслеживать деятельность еще нескольких групп, которые занимаются похищением криптовалют, результаты расследований будут представлены в ближайшее время.

Нацполиция рекомендует гражданам более осторожно относиться к инвестициям в подобные проекты.

Как сообщалось, ранее руководитель украинского департамента киберполиции Сергей Демедюк отмечал необходимость законодательного урегулирования статуса криптовалюта в Украине.

В конце января крупнейшая социальная сеть мира Facebook запретила всю рекламу криптовалют, первичных размещений токенов (ICO) или бинарных опционов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

UVCA отмечает возможность миграции украинского криптовалютного бизнеса в Беларусь

Киберполиция уличила пятерых киевлян в распространении детской порнографии

Киберполиция заблокировала работу онлайн-кинотеатра "QFILM.TV" из-за подозрения в пиратстве

Киберполиция уведомила о подозрении злоумышленника, причинившего государству убыток на 2 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРСИ утвердила перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины РЭС

Регулятор на год запретил транслировать в Литве передачи "РТР-Планеты"

Sky продлила права на показ Премьер-лиги до 2022г за 1,2 млрд фунтов в год

Количество созданных при господдержке фильмов в 2017г выросло на 35% - Госкино

"Укртелеком" разрешил спор с lifecell по договору о взаимном соединении сетей

Чистая прибыль "Укртелекома" в 2017 г. увеличилась на 44%, чистый доход – на 2%

Toshiba назначила новым CEO и главой совета директоров Нобуяки Куруматани

Медиа-группа "Украина" решила не транслировать ЧМ-2018

"Укрпошта" намерена реструктуризировать $8,5 млн долга по кредиту банка Януковича

Группа ICU приобрела облигации "Укрпошта" на 50 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА