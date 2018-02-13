"Укрпошта" намерена реструктуризировать $8,5 млн долга по кредиту банка Януковича

"Укрпошта" намерена реструктуризировать задолженность в размере около $8,5 млн по двум кредитам Всеукраинского банка развития (ВБР), привлеченным в конце 2013 года, когда банк принадлежал Александру Януковичу – сыну президента Виктора Януковича.

"Если речь о старых долгах в банке Януковича, …то мы работаем чтобы их реструктурировать", - написал и.о. гендиректора "Укрпошты" Игорь Смелянский в соцсети Facebook.

Он также отметил, что выплаты по всем остальным кредитам ПАО проводит четко по графику.

Согласно информации в проспекте эмиссии облигаций "Укрпошты", 30 декабря 2013 года компания заключила два кредитных соглашения с ВБР на сумму соответственно $14,75 млн и $8,14 млн, сумма обязательств по которым на середину прошлого года составляла $4,5 млн и $4 млн. В проспекте указано, что срок действия договора – до конца текущего года.

В связи с применением Советом ЕС санкций к А.Януковичу, в частности, замораживанием активов, в ноябре 2014 года НБУ принял решение об отнесения ВБР к категории проблемных. В настоящее время банк находится в процедуре ликвидации.

Кредитные договора "Укрпошты" с ВБР несколько раз выставлялись в системе государственных электронных торгов ProZorro единым лотом. На первых торгах 10 ноября прошлого года стартовая цена составляла 239,27 млн грн, а к 10 января этого года она снизилась до 167,49 млн грн.

В торгах приняли участие ООО "Юридическая компания "КМ Групп" и ООО "ФК "Женева", последняя предложила 169,17 млн грн, однако 7 февраля появилась информация о признании торгов несостоявшимися по причине дисквалификации участников.

Согласно информации в системе ProZorro, ставка по кредитам составляет 11% годовых. По одному кредиту с суммой задолженности 112,58 млн грн просрочка на конец минувшего года составляла 417 дней, по другому на 126,69 млн грн – 173 дня.

Государственная "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории.

"Укрпошта" в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 млн грн чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности, тогда как за аналогичный период 2016 год чистая прибыль составила 6,954 млн грн. Ее чистый доход вырос на 15,6% - до 3,697 млрд грн.