Украинский разработчик ПО Perfectial открыл офис R&D во Львове

Украинский разработчик программного обеспечения компания Perfectial (Львов) открыла офис R&D (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) во Львове с целью удовлетворения потребностей своих клиентов, отмечается в сообщении компании.

Задачей нового офиса компании станет помощь клиентам Perfectial в поставке на рынок передовых продуктов с использованием новейших технологий, а также помощь в создании и развитии компетенций команды Perfectial.

Руководителем R&D офиса Perfectial назначен Иван Курза, имеющий степень в области компьютерных наук, более чем десятилетний опыт разработки программного обеспечения и обширный опыт реализации успешных проектов.

R&D офис компании Perfectial сейчас работает над расширением своего портфеля VR/AR технологий, изучением технологии Blockchain, а также проводит исследования в области поиска новых услуг.

Perfectial специализируется на разработке программного обеспечения. Компания основана в 2008 году во Львове и имеет представительства в Бостоне.