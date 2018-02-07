Apple построит еще один дата-центр в Китае

Американская компания Apple Inc. намерена построить еще один дата-центр в Китае в городе Уланчаб, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

Ввести его в строй планируется в 2020 году. Он будет предоставлять услуги iCloud в континентальном Китае, сообщает China News Service.

О строительстве первого дата-центр Apple объявила в июле 2017 года. Он будет находиться в провинции Гуйчжоу, которая расположена на юго-западе страны. Начало работы этого центра также запланировано на 2020 год.

Законодательство КНР обязывает мировые компании хранить данные о пользователях на территории страны.