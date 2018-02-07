Телеком

17:38 07.02.2018

AT&T готовит IPO латиноамериканского подразделения DirecTV

AT&T готовит IPO латиноамериканского подразделения DirecTV

Американская телекоммуникационная компания AT&T, один из крупнейших в стране операторов связи, рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканского подразделения в сфере развлекательных услуг - DirecTV Latin America - в первом полугодии 2018 года.

Как говорится в пресс-релизе AT&T, компания подала заявку на регистрацию IPO американским регуляторам, однако уверенности в том, что размещение акций состоится, нет.

Латиноамериканские активы, которые AT&T получила в рамках покупки компании DirectTV в 2015 году за $48,5 млрд, оцениваются в $10 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Подразделение включает в себя активы в сфере спутникового телевидения в странах Карибского бассейна, а также в ряде государств Южной Америки - от Колумбии до Аргентины, а также 93%-ную долю в Sky Brasil и 41%-ную долю в Sky Mexico.

IPO подразделения позволило бы AT&T привлечь средства для сокращения долга после сделки по приобретению медиакомпании Time Warner Inc. за $85,4 млрд, отмечают эксперты.

Акции AT&T подорожали на 1,3% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.

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