В Белоруссии покажут запрещенный в России фильм "Смерть Сталина", министерство культуры не выявило в нем нарушений белорусского законодательства.

"Специалисты внутренней экспертной комиссии в ходе просмотра не выявили в фильме нарушений законодательства. Замечаний по прокату фильма не имеется", - сообщили в белорусском Министерстве культуры.

Прокат фильма "Смерть Сталина" был приостановлен в республике в конце января, поскольку Минкультуры должно было ознакомится с картиной, прежде чем давать прокатное удостоверение.

Между тем в России министерство культуры приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Многие расценили это как акт цензуры.

Фильм "Смерть Сталина" - сатирическая комедия и повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.