Телеком

15:28 05.02.2018

Broadcom повысил предложение по Qualcomm, оценил компанию в $121 млрд

Broadcom повысил предложение по Qualcomm, оценил компанию в $121 млрд

Broadcom Ltd., один из крупнейших производителей микрочипов в мире, направил окончательное предложение о приобретении конкурента Qualcomm за $121,39 млрд, говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, компания увеличила первоначальное предложение на 17% - с $70 до $82 за акцию. Прежнее предложение было отвергнуто советом директоров Qualcomm как существенно недооценивающее реальную стоимость компании.

При условии успешного завершения, сделка может стать рекордной в истории высокотехнологичного сектора.

Qualcomm в первую очередь известен как производитель микрочипов для модемов, в том числе в мобильных устройствах. В то же время из-за конфликта со своим крупнейшим покупателем, Apple, акции Qualcomm упали примерно на 25% с предыдущего пика, до минимального за последние годы уровня, что ослабило позиции компании.

Акции Qualcomm дешевеют в ходе предварительных торгов в понедельник на 3,8%, цена бумаг Broadcom увеличилась на 1,3%. За последние три месяца капитализация Broadcom упала на 14%.

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