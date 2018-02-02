Телеком

14:42 02.02.2018

Sony увеличила квартальную прибыль в 4 раза, CEO уходит в отставку

Sony увеличила квартальную прибыль в 4 раза, CEO уходит в отставку

 Главный исполнительный директор Sony Corp. Кадзуо Хираи в пятницу удивил инвесторов заявлением о том, что он покинет свой пост и станет председателем совета директоров компании.

Его место с 1 апреля займет нынешний главный финансовый директор Кэнъитиро Ёсида.

К.Хираи руководит Sony с 2012 года, за это время компания существенно восстановила финансовые показатели и позиции на многих рынках.

Sony в IV квартале увеличила операционную прибыль почти вчетверо благодаря растущему спросу на датчики изображения и видеоигры, а также повысила годовой прогноз прибыли.

Как говорится в пресс-релизе Sony, операционная прибыль в октябре-декабре 2017 года подскочила до 350,8 млрд иен ($3,2 млрд иен) с 92,4 млрд иен за тот же период годом ранее. Значение показателя было рекордным для этого периода за всю историю компанию и существенно превысило консенсус-прогноз, составлявший около 240 млрд иен.

Чистая прибыль подскочила с 19,6 млрд до 296 млрд иен.

В текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, Sony ожидает рекордную прибыль - 720 млрд иен против ранее ожидавшихся 630 млрд иен. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, равнялся 680,9 млрд иен.

Киностудия Sony Pictures в минувшем квартале зафиксировала прибыль в размере 10,5 млрд иен, в том числе благодаря неожиданно высоким сборам фильма "Джуманджи: Зов джунглей".

Бумаги Sony Corp. подорожали в пятницу на 1,9%. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 55%, до 6,5 трлн иен.

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Интерфакс-Украина
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