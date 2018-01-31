Итоги тендера на 4G совпали с планами "Киевстара" – глава компании

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" на тендере Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приобрел за 916,3 млн грн право на использование радиочастот в диапазонах 2530-2535/2650-2655 МГц, 2525-2530/2645-2650 МГц и 2520-2525/2640-2645 МГц для развертывания связи стандарта 4G, что соответствовало планам компании.

"Как и планировали, мы приобрели три лота, обеспечивающих сплошную полосу спектра 2х15 МГц, что дает возможность предоставления услуг на максимально возможной скорости, понимая, что … нам скоро понадобятся дополнительные частоты для полноценного запуска IoT-продуктов, развития Mobile ID и других сервисов", – цитируется в пресс-релизе компании ее президент Петр Чернышов.

Он отметил, что аукцион получился конкурентным, что подчеркивает хорошую подготовку регулятора и заинтересованность рынка.

"Киевстар" к настоящему времени подготовил более 500 базовых станций на территории крупнейших городов Украины, морских курортах, в пунктах пересечения государственной границы для запуска 4G в диапазоне 2600 МГц, а в 2018 году планирует установить еще 600, отмечается в сообщении.

Компания напоминает, что НКРСИ официально объявит победителей тендера на своем сайте в течение пяти дней, а в следующие 30 дней операторы обязаны внести полную сумму стоимости лицензий. Начать предоставление услуг связи 4G в одном из регионов они обязаны в срок не позднее шести месяцев после получения лицензии, а развернуть сеть во всех областных центрах – не позднее 54 месяцев с момента получения лицензии.

В конце августа прошлого года "Киевстар" сообщил, что за 28 месяцев после получения лицензии на 3G построил и ввел в коммерческую эксплуатацию свыше 7300 базовых станций 3G.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший на конец сентября 2017 года 26,4 млн абонентов. Его выручка за девять месяцев 2017 года увеличилась на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 11,08 млрд грн, а EBITDA выросла на 11,8% – до 6,02 млрд грн.

Как сообщалось, большая тройка украинских мобильных операторов в среду заплатила 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G: lifecell приобрел два лота суммарно на 30 МГц за 909,25 млн грн, "Киевстар" – три лота суммарно на 30 МГц за 916,3 млн грн и "Vodafone-Украина" – два лота суммарно на 20 МГц за 631 млн грн.

Ведущий торги отметил, что по сравнению с начальными ценами в целом бюджет получит на 169 млн грн больше.