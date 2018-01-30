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12:52 30.01.2018

"Укрпошта" планирует в I полугодии увеличить количество компьютеризированных отделений до 4,1 тыс.

"Укрпошта" планирует в I полугодии увеличить количество компьютеризированных отделений до 4,1 тыс.

ПАО "Укрпошта" планирует до начала третьего квартала 2018 года увеличить количество компьютеризированных отделений с 1,2 до 4,1 тыс., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный операционный директор ПАО Александр Перцовский.

"Это уже не планы, а практически реальность - буквально первый-второй квартал этого года. Компьютеры уже закуплены, мы увеличим количество компьютеризированных отделений до 4100", - сказал он.

По словам А.Перцовского, в настоящее время в структуре "Укрпошты" около 1200 компьютеризированных отделений. Он уточнил, что общее количество компьютеров планируется увеличить более чем до 8 тыс.

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