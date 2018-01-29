Выручка австрийской AMS подскочила в IV кв. на 252% благодаря iPhone

Австрийская AMS AG, поставляющая электронные компоненты Apple и Samsung Electronics, увеличила выручку в IV квартале 2017 года на 252%, до 470,3 млн евро, благодаря высокому спросу на новые модели iPhone, говорится в отчетности компании.

Акции AMS подорожали на 25% в ходе торгов в Цюрихе в понедельник. Оптимизм инвесторов в отношении этого сегмента также обеспечил рост стоимости акций Dialog Semiconductor на 3,7%, STMicroelectronics - на 5%, пишет Financial Times.

По итогам 2017 года в целом выручка AMS подскочила на 93%, до 1,1 млрд евро. Рост без учета валютных колебаний составил 100%.

Совокупные темпы среднегодового роста в 2016-2019 годах, вероятно, составят 60%, ожидает AMS. По оценкам компании, в 2019 году ее выручка превысит 2,2 млрд евро.

AMS в числе прочего производит датчики, используемые в системе распознавания лиц в iPhone Х.