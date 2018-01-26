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09:37 26.01.2018

Dell рассматривает альтернативные стратегии развития, включая IPO и сделку с VMware - WSJ

Американский производитель компьютерной техники Dell Inc., акции которого в настоящее время не торгуются на бирже, рассматривает несколько вариантов стратегической трансформации бизнеса.

По данным информированных источников The Wall Street Journal, в число таких вариантов входят IPO и консолидация 100% акций VMware, разрабатывающей программное обеспечение для виртуализации.

Пересмотр стратегии Dell находится на начальных этапах, возможны и другие варианты, отмечают источники издания.

Рыночная капитализация VMware превышает $55 млрд, и Dell потребуются значительные объемы финансирования, чтобы довести долю участия до 100%.

Если же Dell выберет размещение собственных акций на открытом рынке, ее IPO может войти в число крупнейших в мире в последние годы и оживить этот сегмент.

Dell перестала быть публичной компанией в 2013 году, когда ее основатель Майкл Dell и инвестфирма Silver Lake провели делистинг на $25 млрд.

В 2016 году Dell провела самое крупное поглощение в высокотехнологичном секторе, купив EMC за $67 млрд. На момент покупки EMC контролировала 80% VMware. Сделка существенно увеличила долговую нагрузку Dell: по оценкам S&P Capital IQ, ее чистая задолженность составляет около $51 млрд.

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