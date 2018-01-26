Intel получила рекордную выручку в IV квартале и за год, дала сильный прогноз на 2018 г.

Intel Corp. получила рекордную выручку в четвертом квартале 2017 года, а также по итогам всего минувшего года, в частности, благодаря быстрому росту бизнеса в сфере обработки данных.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре повысилась на 4%, до $17,1 млрд, по итогам года - на 6%, до $62,8 млрд.

"2017 год был рекордным для Intel, в четвертом квартале рекордные показатели связаны с мощным ростом нашего бизнеса в сфере обработки данных, - заявил главный исполнительный директор Intel Брайан Кржанич. - Стратегические инвестиции в сферу чипов памяти, программируемых решений, коммуникаций и автономного движения начинают приносить плоды и расширяют возможности для роста бизнеса Intel".

В 2018 году приоритетом Intel станет реализация действующей стратегии развития бизнеса в сфере обработки данных, отметил он.

В четвертом квартале Intel зафиксировала чистый убыток в размере $687 млн, или $0,15 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $3,87 млрд, или $0,73 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Показатель включает в себя единовременные списания в размере $5,4 млрд, связанные с налоговой реформой в США.

Прибыль без учета разовых факторов в октябре-декабре составила $1,08 на акцию по сравнению с $0,79 на акцию годом ранее, говорится в пресс-релизе Intel. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,87 на акцию.

На долю бизнеса в сфере обработки данных - Data Center Group (DCG) - в четвертом квартале пришлось 47% выручки Intel, что является рекордным максимумом.

Показатели выручки DCG, а также подразделений в сфере интернета вещей (Internet of Things Group, IOTG) и программируемых решений (Programmable Solutions Group, PSG), достигли рекордных уровней в минувшем квартале.

Так, выручка DCG составила $5,6 млрд, увеличившись на 20%, IOTG - $879 млн (+21%), PSG - $568 млн (+35%).

Выручка крупнейшего подразделения Intel - Client Computing (включает в том числе производство процессоров для ПК) уменьшилась на 2%, до $9 млрд.

По итогам 2017 года Intel получила чистую прибыль в размере $9,601 млрд, или $1,99 на акцию, против $10,316 млрд, или $2,12 на акцию, в 2016 году. Годовая прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $3,46 на акцию с $2,72 на акцию годом ранее.

Денежный поток от операционной деятельности Intel в 2017 году достиг рекордных $22 млрд, и компания вернула около $9 млрд акционерам.

Компания повысила дивиденды на 10% - до $1,2 на акцию за год.

2018 год, согласно прогнозу Intel, вновь станет для компании рекордным: выручка составит порядка $65 млрд, прибыль - $3,3 на акцию.

Акции Intel подорожали на 3,7% на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в четверг.