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09:44 26.01.2018

"Укрпошта" разрешила хозяйственный спор с издателем газеты "Экспресс"

"Укрпошта" разрешила хозяйственный спор с издателем газеты "Экспресс"

ПАО "Укрпошта" и ООО "Экспресс медиа схаб", которое является издателем ряда периодических изданий, в том числе газеты "Экспресс", пришли к компромиссу в решении вопроса распространения периодических изданий холдинга по подписке (с доставкой), начиная с 1 марта 2018 года, сообщает "Укрпошта".

"Решение о сотрудничестве принято после компенсации расходов компании за распространение первого выпуска газеты этого года в соответствии с гарантийным письмом и утверждено подписанным договором между холдингом и Львовской дирекцией "Укрпошты" от 23 января", - отмечается в сообщении пресс-службы ПАО.

Специальная подписная компания на издания "Экспресс медиа схаб" продлится до 23 февраля 2018 года включительно.

"Укрпошта" готова сделать все необходимое для успешного выполнения этой программы - все наши обязательства в соответствии с заключенным договором будут выполнены. Мы занимаемся бизнесом, а не политикой", - отметил и.о. генерального директора "Укрпошты" Игорь Смелянский.

Заключенный договор-поручение на распространение периодических изданий по подписке в 2018 между "Укрпоштой" и "Экспресс медиа схаб" предусматривает осуществление доставки предоплаченных изданий с 1 марта.

Однако в компании отмечают, что учитывая интересы клиентов и читателей, которые не будут получать издание холдинга до марта текущего года, а также для поддержки тиражей в январе-феврале, Укрпочта готова увеличить объемы их реализации в розницу в отделениях почтовой сети.

Кроме этого, согласно сообщению, "Укрпошта" также готова дополнительно мотивировать персонал компании за оформление новой подписки на издание холдинга.

В то же время, в пресс-службе ПАО отметили, что "Укрпошта" оставляет за собой право подать судебные иски за понесенные расходы в результате хозяйственного спора с "Экспресс медиа схаб".

Как сообщалось, в декабре 2017 года журналисты газеты "Экспресс" заявили, что "Укрпошта", вопреки действующему договору, блокирует распространение газеты; в свою очередь в "Укрпоште" отметили, что газета не предоставила оплату за услуги в полном объеме.

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