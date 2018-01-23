Телеком

19:02 23.01.2018

Apple начнет продажи "умной" колонки HomePod с 9 февраля

Apple начнет продажи "умной" колонки HomePod с 9 февраля

 Продажи "умной" колонки HomePod от Apple Inc., которые должны были стартовать в декабре 2017 года, начнутся 9 февраля, сообщила компания.

Apple представила это устройство еще в июне прошлого года в качестве конкурента колонкам Echo от Amazon и Google Home от Alphabet. Однако в ноябре компания объявила об отсрочке его продаж, не назвав причины этого.

Во вторник Apple сообщила, что HomePod будет доступна в США, Великобритании и Австралии с 9 февраля, а предварительные заказы на покупку устройства будут приниматься с 26 января.

Во Франции и Германии HomePod появится не ранее весны.

Устройство, помимо проигрывания музыки, может "общаться" со своим владельцем, отправлять голосовые сообщения, напоминать о запланированных событиях и выполнять функцию будильника. HomePod будет стоить $349 в США.

Apple уже во второй раз за два года испытывает трудности с запуском аудио аксессуаров. Ранее компания откладывала продажи наушников AirPods.

Акции Apple на торгах во вторник подорожали на 1,1%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Apple, Oracle и Microsoft сократят выпуск облигаций в 2018г - эксперты

Apple оценивает налоговые выплаты в связи с репатриацией прибыли в $38 млрд

Потребители Шанхая требуют от Apple объяснений по поводу замедления работы смартфонов

США и Франции есть вопросы к Apple из-за медленной работы iPhone

Apple извинилась за ситуацию с преднамеренным замедлением производительности iPhone

Apple повысила выплаты топ-менеджерам

Три топ-менеджера видеосервиса Amazon ушли в Apple

Apple тормозит работу iPhone, чтобы избежать отключения устройств из-за износа аккумуляторов

Apple приобрела сервис распознавания музыки

Apple покупает приложение для распознавания музыки Shazam

ПОСЛЕДНЕЕ

Verizon резко увеличила прибыль в IV квартале, выиграв в результате налоговой реформы

Vodafone Group не предъявляла претензии к "Vodafone-Украина" за работу в ОРДЛО

Связь "Vodafone-Украина" на оккупированной части Донецкой области не работает из-за обесточивания оборудования

НКРСИ огласит ценовые предложения за 4G-лицензии в диапазоне 2600МГц 26 января

Слияние Fox и Sky не отвечает интересам британцев - регуляторы

Число пользователей Netflix в IV квартале выросло сильнее прогноза, капитализация превысила $100 млрд

Суд отказался передавать имущество UMH group в управление Нацагентству по возврату активов

"Vodafone-Украина" и lifecell поборются за 7 лотов на 4G-тендере в диапазоне 2600МГц "Киевстар" – за 6

Кардаков планирует вернуться в инвестбизнес

Twitter заподозрил еще тысячу аккаунтов в публикации "российской пропаганды"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА