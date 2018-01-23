Телеком

17:55 23.01.2018

Vodafone Group не предъявляла претензии к "Vodafone-Украина" за работу в ОРДЛО

Vodafone Group не предъявляла претензии к "Vodafone-Украина" за работу в ОРДЛО

Британская международная телекоммуникационная компания Vodafone Group plc не предъявляла претензии к мобильному оператору "Vodafone-Украина" за работу на не подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

"Каких-либо претензий к нашей работе в ОРДЛО (Vodafone Group - ИФ) не выдвигали. Все понимают, как мы там работаем и что, по сути, речь идет, скорее, об определенной гуманитарной миссии, чем о ведении бизнеса", - заявил агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский.

Он отметил, что условия работы на указанной территории согласованы с государственными органами власти Украины.

"Мы работаем дистанционно, не ведем никаких работ напрямую, а наши подрядные организации в случае необходимости по договоренности со всеми сторонами могут провести какие-либо ремонтные работы", - подчеркнул О.Проживальский.

По его словам, в соответствии с заключенным с международной группой Vodafone договором, украинский оператор не имеет права работать на этих территориях под брендом Vodafone.

Он уточнил, что с целью соблюдения норм договора и в связи с тем, что все тарифы "МТС-Украина" в первом квартале 2018 года будут закрыты, оператор проводит работы по переводу абонентов на небрендированные тарифные планы с ежедневной и месячной формой оплаты.

Полный текст интервью с О.Проживальским читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

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