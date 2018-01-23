Связь "Vodafone-Украина" на оккупированной части Донецкой области не работает из-за обесточивания оборудования

Основной причиной отсутствия связи "Vodafone-Украина" на оккупированной территории Донецкой области оператор считает обесточивание оборудования.

"Кабель мы восстановили, так что связь не работает из-за обесточивания части оборудования в указанном районе. Как только питание восстановят – связь должна появиться", - сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский.

Он отметил, что в случае, если ДНР будет заинтересована в полноценном восстановлении связи с Украиной в регионе – необходимо будет предоставить доступ специалистам оператора для проведения ремонтных работ на кабеле в Еленовке, который станет дублирующей линией связи.

"Есть еще один кабель компании "Фтиком" (донецкий провайдер - ИФ), который заходит в то же помещение, где размещено наше оборудование. И его также можно было бы использовать для того, чтобы обеспечить дополнительные гарантии работы сети. Поскольку, к сожалению, все наши линии связи проходят по линии фронта и в любой момент могут быть повреждены", - подчеркнул О.Проживальский.

Он сообщил, что в настоящее время более 30% базовых станций "Vodafone-Украина" в зоне АТО уже не работают.

О.Проживальский также отметил, что, из-за сбоев в работе на оккупированных территориях Донецкой области, оператор не может завершить перевод части абонентов на другие тарифы.

"Мы обязаны заблаговременно оповестить абонентов о переводе их на другие тарифы. Эта работа была начата. Мы ее еще не закончили, оповестив лишь часть абонентов в регионе. А поскольку сейчас мы не можем оповестить абонентов заблаговременно – из-за сбоев в работе – мы не можем и завершить их перевод на другие тарифы", - отметил он.

Комментируя информацию о требованиях со стороны "ДНР" о необходимости "Vodafone-Украина" оплачивать электроэнергию для своего оборудования, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" указал, что оператор не будет платить за электричество компаниям на неподконтрольных территориях.

"Мы работаем исключительно по законодательству Украины. А в соответствии с украинским законодательством, мы не имеем права заключать никакие договора с той территорией. Мы не можем ни за что платить, что бы от нас не требовали", - пояснил О.Проживальский.

При этом он добавил, что "пока не было захвачено "Донецкоблэнерго", мы платили за электроэнергию в регионе на территории Украины. После его захвата от нас потребовали, чтобы мы платили в ДНР напрямую, но мы не можем и не будем этого делать".

Полный текст интервью с О.Проживальским читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина".