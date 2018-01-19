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18:46 19.01.2018

Выручка чипмейкеров мира вырастет на 7,5% в 2018 году - Gartner

Выручка чипмейкеров мира вырастет на 7,5% в 2018 году - Gartner

 Выручка мировых производителей полупроводников по итогам 2018 года увеличится на 7,5% и достигнет $451 млрд по сравнению с $419 млрд в прошлом году, прогнозирует исследовательская компании Gartner.

Таким образом, аналитики практически вдвое улучшили оценку роста показателя в этом году с ранее ожидавшихся 4%, отмечается в пресс-релизе.

"Благоприятные рыночные условия для чипов памяти, которые начали укрепляться во втором полугодии 2016 года, сохранялись в течение 2017 года и, похоже, останутся в 2018 году, что обеспечит значительный рост выручки производителей полупроводников", - полагает главный аналитик компании Бен Ли. - Gartner улучшил прогноз на 2018 год на $23,6 млрд по сравнению с предыдущей оценкой, из которых на рынок чипов памяти приходятся $19,5 млрд".

Несмотря на позитивный прогноз на текущий год в целом, в первом квартале выручка может опуститься примерно на 5%. Затем она будет повышаться во втором и третьем кварталах, а затем незначительно сократится в последние три месяца года.

Без учета чипов памяти полупроводниковый рынок вырастет в 2018 году на 4,6% после увеличения на 9,4% в прошлом году, ожидают эксперты Gartner.

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