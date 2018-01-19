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16:40 19.01.2018

САП направила в суд обвинительный акт по факту растраты денежных средств Концерна РРТ

САП направила в суд обвинительный акт по факту растраты денежных средств Концерна РРТ

 Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами денежных средств Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ).

Как сообщает в пятницу пресс-служба САП на странице в соцсети Фейсбук, 19 января 2018 года в Шевченковский районный суд города Киева передан обвинительный акт в отношении директора Концерна РРТ, начальника сектора по контролю за использованием государственной собственности указанного концерна и директора ООО по факту растраты ими денежных средств концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в особо крупном размере.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица Концерна РРТ с целью растраты денежных средств заключили договоры о выполнении работ по разработке технической документации по землеустройству относительно земельных участков, которые не находились или находились лишь частично в пользовании Концерна РРТ, с последующей уплатой в пользу подрядчика денежных средств, принадлежащих Концерну РРТ, по разработанную техническую документацию, которая не соответствовала требованиям законодательства и не могла быть использована", - сказано в сообщении.

Указанными действиями Концерну РРТ нанесен ущерб в сумме 976 тыс. 179 грн.

Действия директора Концерна РРТ и директора общества с ограниченной ответственностью квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебная подделка,) Уголовного кодекса Украины, а начальника сектора по контролю за использованием государственной собственности Концерна РРТ – по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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