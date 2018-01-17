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18:43 17.01.2018

Мобильная связь на оккупированном Донбассе может быть восстановлена в четверг

Мобильная связь на оккупированном Донбассе может быть восстановлена в четверг

Ремонтные работы по восстановлению поврежденного оборудования компании "Vodafone-Украина" начались, мобильная связь в ОРДЛО может быть восстановлена в четверг, 18 января, сообщил директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone-Украина" Олег Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека, национальным меньшинствам и межнациональным отношениям.

Как сообщает пресс-служба комитета, О.Проживальский проинформировал, что все кабели компании на неподконтрольной территории вышли из строя, и она вынуждена была обратиться к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой содействовать в обеспечении ремонтных работ на этой территории.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра до обеда связь будет восстановлена", - цитирует представителя "Vodafone-Украина" пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что ранее в комитет обратилась общественная организация "Донбасс СОС" относительно неправомерных действий оператора мобильной связи Vodafone в отношении граждан, проживающих в ОРДЛО, а именно изменения тарифа в декабре 2017 года без альтернативы выбора другого.

"В связи с этим Олег Проживальский сообщил, что изменения тарифов связаны с вопросом использования торговой марки и не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случает переплат будут осуществлены перерасчеты", - цитирует представителя компании пресс-служба комитета.

По результатам обсуждения вопроса восстановления мобильной связи в ОРДЛО глава комитета по правам человека Григорий Немыря намерен обратиться к СММ ОБСЕ и экспертам социально-экономической подгруппы Трехсторонней контактной группы и проинформировать их с озвученным на комитете, а также просить содействовать скорейшему восстановлении связи между гражданами по обе стороны от линии разграничения.

"Уже несколько дней люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса, не имеют возможности общаться со своими родственниками и близкими. Это почти два миллиона наших граждан. Это чрезвычайная ситуация, которая должна быть решена немедленно", - сказал Г.Немыря.

Как сообщалось, в т.н. "министерстве связи и массовых коммуникаций" "ЛНР" сообщили, что 11 января произошло полное прекращение обслуживания абонентов украинского оператора связи "Vodafone-Украина" на всей территории "ЛНР" в связи с обрывом оптоволоконного кабеля в районе пос. Еленовка соседней т.н. "ДНР".

В свою очередь "Vodafone-Украина" заявляла о том, что не сможет восстановить отключившуюся вследствие обрыва кабеля связь на территории так называемой "ЛНР" в случае, если кабель оборван на не подконтрольной Киеву территории.

15 января "Vodafone-Украина" попросила о доступе ремонтных бригад на временно неподконтрольные Украине территории (НКТ) для проведения работ по восстановлению связи в зоне АТО.

По состоянию на 16 января с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone-Украина и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения, сообщила украинская сторона СЦКК.

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