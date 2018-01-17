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16:47 17.01.2018

IBM и Moeller-Maersk создадут блокчейн-платформу для глобальной торговли

 Американская International Business Machines Corp. (IBM), крупнейший в мире поставщик микропроцессоров и компьютерных услуг, и датский транспортный конгломерат A.P. Moeller-Maersk A/S, крупнейший в мире оператор контейнерных перевозок, запустят торговую платформу для судоходной отрасли на основе технологий распределенного реестра (блокчейн).

Компании создадут совместное предприятие, которое станет логическим продолжением их сотрудничества в этой сфере, начатого в 2016 году, говорится в сообщении Maersk.

"Традиционные процесс международных судоперевозок обычно требуют транспортировки и подтверждения бумажных документов для каждого груза вручную. IBM и Maerks создают совместное предприятие для использования технологии блокчейна, чтобы сделать мировую торговлю эффективнее, прозрачнее и безопаснее", - отмечается в пресс-релизе.

По словам представителей компаний, таможенные и портовые власти в США, Сингапуре, Нидерландах и китайской провинции Гуандун уже заинтересовались платформой, как и ряд компаний. В США пилотным вариантом платформы уже пользуются такие компании, как DowDupont и Tetra Pak.

Совместный проект IBM и Maersk возглавит бывший глава операций Maersk Line в Северной Америке Майкл Дж.Уайт.

Объемы морских торговых перевозок превышают $4 трлн в год. По оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), снижение барьеров в рамках международной логистической цепочки может увеличить объемы торговли почти на 15%, подстегнув рост экономики в целом и обеспечив создание рабочих мест в разных странах.

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