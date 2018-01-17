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16:45 17.01.2018

Flex открыл новую производственную линию по литью пластмассы

 Компания "Flex Украина" (завод Flex, Мукачево Закарпатской обл.) завершила строительство первого здания нового завода по литью пластмассы, сообщил мэр Мукачево Андрей Балога.

"Корпорация Flex, являющаяся мировым лидером контрактного производства, представила новую линию производства на заводе в Мукачево, который успешно работает с 2012 года. Это очередной шаг к наращиванию мощностей. В ближайшие годы планируется удвоить их в городе, расширив площадь предприятия в целом до 55 тыс. кв. м", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В сообщении горгосадминистрации Мукачево отмечается, что благодаря увеличению объемов производства и новой очереди строительства завод создал около 1 тыс. новых рабочих мест.

Завод Flex - высокотехнологичное производство, локализированное в Мукачево более чем на 3 тыс. рабочих мест.

В августе 2012 года Flextronics Cyprus Limited сконцентрировал 82,3% "Береговского радиозавода".

До 2009 года Береговский радиозавод вместе с ООО "Завод Флекстроникс" и ОАО "Мукачевский завод "Точприбор" фиксировались в отчетности Flextronics как дочерние предприятия, однако с 2009 года "дочкой" остался только "Завод Флекстроникс".

Flextronics International Ltd. - сингапурская компания. Является крупным производителем электроники.

В 2011 году чистый доход компании составил $28,5 млрд, чистая прибыль – $596,2 млн.

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