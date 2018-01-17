Мобильные операторы согласовали техзадание на строительство 3G-сети в столичном метро

Мобильные операторы согласовали техническое задание для проведения тендера по выбору подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в Киевском метрополитене, сообщил президент "Киевстара" Петр Чернышов.

"Что же с 3G в метро? Операторы наконец-то договорились между собой и утвердили техническое задание. Теперь осталось провести тендер и выбрать подрядчика для строительства и обслуживания 3G-сети в метро. И не только 3G - мы нацелены на то, чтоб запускать 4G в диапазоне 1800 МГц, если все сложится, как надо", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

П.Чернышов также заявил, что мобильный интернет от "Киевстар" (в стандарте 2G) присутствует на 51 станции киевского метро из 54 существующих, в том числе, на недостроенных – "Телычке" и "Львовской браме".

Кроме того, по его словам на станциях "Ипподром" и "Сырец" "Киевстар" планирует запустить сеть в течение месяца. А по станции "Теремки" идут переговоры с подрядчиком.

Как сообщалось, Киев рассматривает возможность расторжения сделки с Mosquito Mobile по строительству сети WiFi в киевском метро.