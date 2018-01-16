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15:39 16.01.2018

ГК "Нова Пошта" в 2017г увеличила объем обслуженных отправлений почти на 30%

ГК "Нова Пошта" в 2017г увеличила объем обслуженных отправлений почти на 30%

Группа компаний "Нова Пошта" в 2017 году доставила 145,8 млн ед. отправлений, что почти на 30% больше, чем в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба группы, более 5 млн ед. из указанного объема составили международные отправления, тогда как в 2016 году входящая в группу компания "Нова Пошта Интернешнл" доставила из-за рубежа около 1 млн посылок.

"Доля доставок для клиентов "Нова Пошта" из сегмента онлайн-торговли внутри Украины из года в год растет примерно на треть. В 2017 году тенденция продолжилась: компания доставила около 33 млн посылок для e-commerce, что на 30% больше, чем в 2016 году. В то же время со стороны онлайн-продавцов и дистрибьюторов товаров растет спрос на услугу фулфилмента. Так, в "НП Логистик" (также входит в ГК) состоялось более 15 млн операций с грузами и в 2018 году планируется этот показатель удвоить", - отмечается в пресс-релизе группы.

По ее данным, также развивалось адресное обслуживание: в течение прошлого года "Нова пошта" осуществила 16 млн доставок с адреса/из отделения на адрес, что почти на 40% больше, чем в 2106 году.

"Для поддержания стабильного качества сервиса в компании расширили автопарк. За год количество автомобилей, которые осуществляют доставки по адресам, выросло на 31% и составило почти 1,5 тыс. ед,", - уточняет пресс-служба группы.

Кроме того, в 2017 году ГК привлекла несколько успешных управленцев, открыла отделение нового формата в Киеве и первое отделение в Италии, подписала соглашение об эксклюзивном партнерстве с одним из европейских лидеров экспресс-доставки DPD Group. Клиенты также получили новые digital-возможности: они могут вносить изменения в данные экспресс-накладных через онлайн-каналы и получать оплату за отправленный товар на банковскую карту.

"В планах "Новой Пошты" на 2018 год - совершенствовать качество сервиса и развивать сеть. Если в течение прошлого года компания не делала ставку на развитие сети, то в этом году в планах – активное расширение по всей Украине", - заявляет ГК.

В пресс-службе группы агентству "Интерфакс-Украина" уточнили, что речь идет о нескольких сотнях новых отделений.

Кроме того, к настоящему времени в пользовании "Новой Пошты" - 42 погрузочно-сортировочных терминала общей площадью 105 тыс. кв. м (на 11% больше, чем к концу 2016 года). Среди них - национальный терминал в Киеве, который уже работает в тестовом режиме.

"Вместе с сетью отделений в ближайшие несколько лет "Нова Пошта" будет развивать в Украине терминальную сеть. В частности, планируется построить собственные объекты в нескольких областных центрах", - резюмирует "Нова Пошта".

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит более чем из 2,3 тыс. отделений по всей стране.

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