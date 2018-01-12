Подписка на печатные СМИ на 2018 год через "Укрпочту" сократилась на 9%

Подписка на печатные издания на 2018 год через "Укрпочту", крупнейшего оператора на рынке доставки прессы, составила около 91% подписки на 2017 год, наименьшее падение – у местных СМИ, наибольшее – у международных, сообщил генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической печати (УАИПП) Алексей Погорелов.

"Результаты подписки на 2018 год: местная пресса – 95% от подписки по состоянию год назад, национальные издания – 88%, зарубежные издания – 43%. В целом – 91%", – написал он на своей странице в Facebook.

Как уточнил А.Погорелов агентству "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные "Укрпочты", количество экземпляров предоплаченных на 1 января 2018 года газет и журналов составило 9 млн 111,98 тыс., из них 5 млн 303,54 тыс. - украинских изданий, 3 млн 807,53 тыс. - местных изданий, 0,91 тыс. – иностранных газет и журналов.