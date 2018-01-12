Телеком

13:09 12.01.2018

Lattelecom в 2018г планирует увеличить долю рынка дата-центров в Украине до 14%

Lattelecom в 2018г планирует увеличить долю рынка дата-центров в Украине до 14%

Латвийский телеком-оператор Lattelecom в 2018 планирует увеличить долю рынка дата-центров в Украине до 14%, заявил председатель правления оператора Юрис Гулбис в интервью изданию "Новое Время".

"Если в 2016 году наша доля рынка в Украине составляла 9%, то в 2018 мы планируем увеличить ее до 14%. Эти результаты доказывают правильность выбранного нами направления, поэтому мы продолжим работу по созданию и развитию услуг, связанных с безопасностью информации, обработкой и хранением данных в дата-центрах ", - сообщил он.

Ю.Гулбис также заявил, что компания планирует в 2018г дополнительно к услугам дата-центров предложить на украинском рынке платформенно-ориентированные решения для безопасности данных. Эти услуги позволят идентифицировать уязвимости в ИТ-инфраструктуре, а также проводить внутренние и внешние тесты на безопасность ИТ-систем клиентов.

Данных по доле украинского рынка дата-центров в 2017 году компания не предоставила.

Как сообщалось, в 2016 году "Укртелеком" договорился с Lattelecom о начале сотрудничества по предоставлению украинским компаниям возможности аренды виртуальных серверов или "облачного" дата-центра Lattelecom, находящегося на территории Европейского Союза в Риге.

Lattelecom – крупнейший оператор телекоммуникационных услуг и интегратор в странах Балтии. Основанный в 1994 году, Lattelecomпредлагает такие IТ-услуги как цифровая связь, телекоммуникации, проектирует и строит сети и центры обработки данных.

Совладельцами Lattelecom являются государство (51%) и скандинавская Telia Company (49%).

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