НКРСИ предлагает быстрее подавать заявки на тендер по 4G для минимизации расходов

Право выкупа лота в тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT (4G) при одинаковых ценовых предложениях может быть предоставлено участнику, ранее прочих подавшему заявку на участие в тендере.

Соответствующее разъяснение, предоставленное Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) компании "Киевстар", обнародовано на сайте регулятора.

Как отмечает НКРСИ, если участники тендера по конкретному лоту более не увеличивают цену, тендерная комиссия может признать победителем того из них, к первым подал регулятору заявку о намерении принять участие в тендере и соответствующие тендерные предложения (согласно его регистрационному номеру).

"Регистрационный номер определен в справке о регистрации сообщения о намерении принять участие в тендере на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Международная подвижная (мобильная) связь IMT" в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц и тендерных предложений по соответствующему лоту", - отмечается в тексте разъяснений.

В НКРСИ также разъяснили порядок предоставления ценовых предложений на торгах "с голоса", условия объявления победителя тендера по соответствующему лоту и прокомментировали вопрос расположения лотов.

В целом "Киевстар" обратился к НКРСИ по 11 вопросам, касающимся проведения тендера.

Как сообщалось, Украина назначила на 26 февраля тендер на связь 4G в полосах радиочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц.