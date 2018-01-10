Глобальные продажи полупроводников в ноябре обновили рекорд

Мировые продажи полупроводников в ноябре 2017 года увеличились на 21,5% относительно того же месяца 2016 года, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Реализация чипов по всему миру составила рекордные $37,69 млрд по сравнению с $31,03 млрд за ноябрь 2016 года. Относительно октября 2017 года показатель вырос на 1,6% (с $37,09 млрд).

"Мировой рынок полупроводников достиг очередной вехи в ноябре, зафиксировав самые высокие в истории месячные продажи, и, похоже, отрасль впервые может показать годовые продажи в $400 млрд", - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер, слова которого приводятся в сообщении. - Рост глобального рынка по-прежнему обусловлен повышением продаж чипов памяти, но реализация в других основных категориях полупроводников также увеличилась как в помесячном, так и в годовом выражении".

Продажи микропроцессоров в ноябре относительно предыдущего месяца увеличились в Северной и Южной Америке на 2,6%, в Европе - на 1,8%, в Японии - на 0,3%, в Китае - на 2,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии и КНР) - на 0,5%.

Реализация микропроцессоров в регионе Северная и Южная Америка подскочила на 40,2% относительно ноября 2016 года, в Европе - на 18,8%, в Японии - на 10,6%, в Китае - на 18,5%, в других странах АТР - на 16,2%.