Пекин ожидает роста электронной торговли до $385 млрд в 2018г

Объем электронной торговли в столице Китая может превысить 2,5 трлн юаней ($385 млрд) в 2018 году, прогнозирует Пекинский городской комитет коммерции.

Как сообщает агентство "Синьхуа", Пекин готов к дальнейшему развитию интернета и логистики в новом году, что обеспечит рост электронной торговли. Вместе с этим, как ожидается, увеличится число предприятий, поставляющих товары и услуги через интернет, а также оптовиков и ритейлеров на площадках онлайн-торговли.

Столичные власти намерены стимулировать развитие электронной торговли среди малых и средних предприятий, а также в жилых кварталах и сельских районах.

В целях обеспечения координированного развития электронной торговли и логистики городские власти разработают политику, регулирующую подготовку курьеров, и установят стандарты в отношении транспортных средств для быстрой доставки товаров.

Вместе с тем в Пекине продолжается взаимопроникновение традиционных и электронных форм розничной торговли: в начале января интернет-ритейлеры Alibaba и JD.com объявили о расширении присутствия на рынке продовольствия и открытии в городе нескольких десятков новых супермаркетов.