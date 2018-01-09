SpaceX не смогла вывести на орбиту военный спутник

Стратегическое командование США сообщило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, запущенные накануне.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщил в понедельник в "Твиттере" телеканал CNN. Другие СМИ информируют, что спутник имеет военное назначение и оснащен очень дорогим оборудованием.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник.

Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники в администрации и Конгрессе, после пуска ракеты возникли проблемы с ее второй ступенью, и спутник был потерян. Некоторые источники утверждают, что ракета со спутником упала в океан, информирует агентство.

В то же время представитель SpaceX заявил, что по результатам проведенного анализа, ракета работала в штатном режиме.

По его словам, в настоящее время проводится расследование, однако к настоящему моменту "нет признаков саботажа или другого вмешательства" в процесс запуска спутника.