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09:56 09.01.2018

SpaceX не смогла вывести на орбиту военный спутник

SpaceX не смогла вывести на орбиту военный спутник

Стратегическое командование США сообщило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, запущенные накануне.

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщил в понедельник в "Твиттере" телеканал CNN. Другие СМИ информируют, что спутник имеет военное назначение и оснащен очень дорогим оборудованием.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник.

Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники в администрации и Конгрессе, после пуска ракеты возникли проблемы с ее второй ступенью, и спутник был потерян. Некоторые источники утверждают, что ракета со спутником упала в океан, информирует агентство.

В то же время представитель SpaceX заявил, что по результатам проведенного анализа, ракета работала в штатном режиме.

По его словам, в настоящее время проводится расследование, однако к настоящему моменту "нет признаков саботажа или другого вмешательства" в процесс запуска спутника.

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