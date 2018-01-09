Samsung прогнозирует в IV квартале рекордную прибыль, но слабее ожиданий рынка

Операционная прибыль Samsung Electron за четвертый квартал 2017 года достигнет нового рекорда - 15,1 трлн южнокорейских вон ($14,1 млрд), что означает рост на 64% по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорится в предварительной отчетности компании.

Вместе с тем аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали прибыль на уровне 15,9 трлн вон, а средний прогноз по опросу Bloomberg равнялся 16,1 трлн вон. Прибыль Samsung оказалась слабее ожиданий впервые с третьего квартала 2016 года, когда ее результаты были подорваны проблемами с Galaxy Note 7.

Выручка Samsung Electronics в октябре-декабре, предположительно, выросла до 66 трлн вон с 47,82 трлн вон в третьем квартале 2016 года, но также не дотянула до консенсус-прогноза.

По итогам 2017 года в целом Samsung также ожидает рекорда операционной прибыли - 53,6 трлн вон, почти вдвое больше, чем годом ранее, когда показатель равнялся 29,2 трлн вон.

Акции Samsung Electronics подешевели на 3,9% на торгах в Сеуле во вторник из-за опасений, связанных с прогнозом для подразделений по производству микросхем (Device Solutions) и смартфонов (IT & Mobile Communications).

Рост прибыли компании отражает восстановление спроса на ее мобильные устройства, но на фоне рекордно высокого спроса на чипы памяти главным драйвером в минувшем кварталом было производство полупроводников. Вклад подразделения Device Solutions в годовую операционную прибыль составил около 35 трлн вон.

Укрепление воны, по оценкам аналитиков, ухудшило прибыль Samsung Electronics в четвертом квартале на 300-400 млрд вон, а выплата годовых премий сотрудникам Device Solutions - еще на 400-500 млрд вон.

Samsung инвестировала в этот бизнес десятки миллиардов долларов за последние годы, и по данным IDC за первый квартал 2017 года, является безоговорочным лидером на рынке флэш-памяти с долей порядка 41% против 18% у занимающей второе место Toshiba. Кроме того, южнокорейской компании принадлежит 44% рынка динамической памяти.

Помимо этого, Samsung является лидером на рынке гибких OLED-экранов.