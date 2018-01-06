Twitter не будет блокировать страницы мировых лидеров

В Twitter заявили, что существуют для помощи в достижении глобальной дискуссии Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором говорится об отказе блокировать страницы мировых лидеров.

Об этом говорится в тексте официального сообщения, опубликованного на сайте. В компании подчеркнули, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено. "Twitter существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии.

Избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество", - говорится сообщении.

Дорси оказался без доступа в свой аккаунт в течение 30 минут. Отмечается, что на момент восстановления работы у него осталось только 200 подписчиков. Однако позже число подписчиков восстановилось.