Телеком

09:15 06.01.2018

Twitter не будет блокировать страницы мировых лидеров

Twitter не будет блокировать страницы мировых лидеров

В Twitter заявили, что существуют для помощи в достижении глобальной дискуссии Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором говорится об отказе блокировать страницы мировых лидеров.

Об этом говорится в тексте официального сообщения, опубликованного на сайте. В компании подчеркнули, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено. "Twitter существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии.

Избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество", - говорится сообщении. 

Дорси оказался без доступа в свой аккаунт в течение 30 минут. Отмечается, что на момент восстановления работы у него осталось только 200 подписчиков. Однако позже число подписчиков восстановилось.

 

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