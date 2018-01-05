Киев рассматривает возможность расторжения сделки с Mosquito Mobile по строительству сети WiFi в киевском метро

Киевское инвестиционное агентство (КИА) отмечает необходимость пересмотреть, а возможно и расторгнуть сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене, сообщил генеральный директор КИА Олег Мистюк.

"Сделка должна быть пересмотрена и, возможно, даже расторгнута. За последний год Mosquito перестал заниматься расширением из-за финансовых проблем. Александр Адарич (ИФ - собственник Mosquito Mobile) рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной компании Mosquito Mobile перед Фидобанком, полностью очистил компанию от банковских долгов, но $5 млн для завершения проекта у него не было", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам О.Мистюка, эта сделка обсуждалась с четырьмя инвесторами из Швейцарии, Украины и США, но перепродать ее было непросто.

"Я надеюсь, что на следующую инвесткомиссию придет Mosquito Mobile с подписанным обязывающим соглашением с тем из четырех инвесторов, кто вышел в финал. Стимулирую его завершить проект как можно скорее, но у города, честно говоря, за год терпение уже исчерпано и есть желание самостоятельно закончить проект", - добавил гендиректор КИА.

Он отметил, что это желание связано с растущей необходимостью развития проекта "Смарт-сити" для Киева. В частности, на станциях метрополитена к городской сети должны быть подключены камеры наблюдения.

"В рамках проекта WiFi в метрополитене было условие для инвестора, чтобы он поставил камеры с распознаванием лица. Город постепенно своими камерами приближается к метрополитену, которые инвестор должен был поставить за свой счет", - подчеркнул О.Мистюк.

Как сообщалось, в декабре 2014 года КГГА и "Фидомобайл" (предоставляет услуги под брендом Mosquito Mobile – ИФ) подписали договор о строительстве сети WiFi в киевском метрополитене.

Полностью интервью с О.Мистюком читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua