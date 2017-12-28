Amazon увеличила долю в общем объеме интернет-продаж в предпраздничный сезон до 45-50%

Доля Amazon.com в общем объеме розничных интернет-продаж за предпраздничный сезон этого года составила порядка 45-50% по сравнению с 38% годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании GBH Insights.

Сервис приоритетной доставки Prime, действующий в Amazon, стал "драгоценным камнем в империи Джеффа Безоса (основатель и глава Amazon - ИФ)", отмечает Дэниэл Ивз, отвечающий в GBH Insights за исследования в технологическом секторе.

В общей сложности интернет-продажи в США в этом сезоне выросли на 18% по сравнению с предпраздничным сезоном прошлого года, свидетельствуют оценки GBH.

Число клиентов сервиса Prime, по данным Д.Ивза, составляет около 88 млн, причем их расходы в этом году были на 22% выше, чем годом ранее.

По словам эксперта, база клиентов Prime в Amazon оказала серьезную поддержку интернет-ритейлеру в жестко конкурентной ценовой среде при более конкурентоспособных ценах, например, Wal-Mart, а также Target и BestBuy.

Согласно оценкам GBH, доля Wal-Mart в общем объеме розничных продаж в интернете в этом сезоне выросла вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее.

По мнению Д.Ивза, Wal-Mart становится крупнейшим конкурентом Amazon в интернете, однако обойти интернет-ритейлера будет сложно - в том числе из-за роста числа клиентов сервиса Prime.