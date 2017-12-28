МЭРТ предлагает разрешить авторам заключать лицензионные договоры в электронной форме

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) предлагает разрешить авторам и правообладателям заключать лицензионные договоры, помимо письменной, в электронной форме, а также заключать такие договоры на основе публичного предложения.

Соответствующий проект закона обнародован на сайте МЭРТ.

"Большое количество объектов авторского права и смежных прав в мире распространяется в сети интернет на условиях опубликования предложения предоставить (или получить) лицензию, адресованную неограниченному кругу лиц, и принятия такого предложения заинтересованным лицом. По такой системе работает популярный видеосервис YouTube, банки фотографий, свободная онлайн энциклопедия Wikipedia, сообщества разработчиков таких компьютерных программ, как Linux, Mozilla Firefox и тысяч других. При этом украинские пользователи и разработчики программного обеспечения не могут легально пользоваться бесплатным программным обеспечением, поскольку договоры, заключенные не в письменной форме, как того сейчас требует украинское законодательство, признаются ничтожными", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом, согласно Директиве ЕС 2003/98/ЕС (изменена Директивой 2013/37/ЕС) о повторном использовании публичной информации предусмотрено, что государства-члены ЕС должны обеспечить использование лицензий, которые доступны в цифровой форме и могут предоставляться средствами электронной связи.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, лицензиар и лицензиат вправе заключить лицензионный договор по объектам авторского права и/или смежных прав на основе оферты, которую распространяет лицензиар путем обнародования вместе с экземпляром правового объекта с предоставлением возможности дистанционного ознакомления с ним неограниченному кругу лиц с использованием информационно-телекоммуникационных систем.

В законопроекте также учитывается право лицензиата в любой момент в одностороннем порядке отказаться от такого лицензионного договора, в частности, путем прекращения использования соответствующего объекта авторского права.

Кроме того, законопроект повышает ряд минимальных границ штрафов за незаконное использование объектов авторского права и/или смежных прав, уточняет значение ряда специализированных терминов.

Предлагается также изменить неиспользуемый в странах ЕС термин "видеограмма" на употребляемый термин "фильм".