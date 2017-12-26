Мобильные операторы согласились ежеквартально предоставлять МЭРТ данные о турпотоках

Главы компаний крупнейших мобильных операторов Украины "Киевастар", "Vodafone Украина" и Lifecell подписали меморандум с Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) о предоставлении статистических данных по динамике туристических потоков.

Как сообщается на сайте МЭРТ, меморандум предусматривает предоставление ежеквартальных статистических данных о количестве зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые находились более суток за границами соответствующей области, а также о динамике въездного туризма - иностранных абонентов мобильной связи в роуминге.

Кроме того, мобильные операторы согласились передавать данные о количестве украинских граждан, зарегистрированных абонентов мобильной связи, которые выехали заграницу, и средней продолжительности пребывания туристов в области.

Как подчеркивает министерство, компании должны предоставлять информацию исключительно в сводном и обезличенном виде.