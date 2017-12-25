Time Warner и AT&T перенесли дедлайн завершения слияния

Дата, до которой Time Warner и AT&T планируют завершить слияние, перенесена на 21 июня 2018 года из-за того, что министерство юстиции США обратилось в суд с требованием заблокировать сделку, сообщили компании.

В конце октября 2016 года американская телекоммуникационная компания AT&T объявила о покупке за $85,4 млрд Time Warner, одного из мировых лидеров индустрии развлечений, владельца телеканалов TNT, HBO, CNN и одноименной киностудии.

Первоначально компании планировали завершить слияние до 22 октября 2017 года. При этом соглашение предусматривало возможность продлить срок закрытия сделки до 22 апреля 2018 года, что и было сделано, отмечает Dow Jones.

После наступления дедлайна по сделке любая из компаний может отказаться от нее. В этом случае Time Warner получит $500 млн от AT&T.