Нацсовет в суде добивается аннулирования лицензии ТРК "Погода ТВ" на нацвещание

Национальный совет по телерадиовещанию 19 октября решил обратиться в суд для аннулирования лицензии ООО "ТРК "Погода ТВ" (Киев, "Business") на национальное вещание в многоканальной цифровой сети МХ-3 и о взыскании с нее штрафа.

Как говорится в сообщении Нацсовета в пятницу, еще 7 июня регулятор оштрафовал телеканал на 50,6 тыс. грн (5% суммы лицензионного сбора), обязав в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

"10 июля и 19 августа были проведены мониторинги вещания ТРК "Погода ТВ", которыми зафиксировано, что компания не вещает. Провести внеплановую проверку вещателя не удалось, поскольку по указанным в лицензии адресам лицензиат не обнаружен", - отмечает Нацсовет.

Регулятор добавляет, что у него отсутствует и какая-либо информация об уплате штрафа.

Как сообщалось, ТРК "Погода ТВ" в октябре 2013 года сообщил о смене формата на информационно-просветительский с фильмопоказом и вещание под логотипом Business, в связи с чем Нацсовет переоформил ему две лицензии: на спутниковую связь и на вещание в национальном цифровом мультиплексе МХ-3.

Согласно данным в госреестре, непосредственным владельцем "Погода ТВ" является зарегистрированное по тому же адресу ООО "Простор ТВ", которое в свою очередь принадлежит "Медиа Европа А.С." (Чехия), тогда как информация о конечном бенефициаре отсутствует.

Чистый убыток "Погода ТВ" в 2016 году вырос в 3 раза - до 49,95 млн грн при росте выручке на 67,5% – до 44,88 млн грн.