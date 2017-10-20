China Mobile увеличила чистую прибыль за 9 месяцев на 4,6%

China Mobile Ltd., крупнейший в мире оператор связи по количеству абонентов, увеличил чистую прибыль за 9 месяцев 2017 года на 4,6% благодаря росту числа клиентов, использующих сети 4G.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-сентябре повысилась до 92,1 млрд юаней ($13,91 млрд).

Выручка China Mobile от основной деятельности за девять месяцев поднялась на 4,9% - до 569,5 млрд юаней.

Мобильный трафик данных подскочил на 113%, однако использование голосовых услуг продолжает снижаться - в январе-сентябре падение составило 7,1% в годовом выражении.

Количество клиентов, использующих сети 4G, увеличилось на 86,6 млн и на конец сентября составляло 622 млн человек. China Mobile обещает начать полевые испытания сетей 5G до конца 2017 года.

В настоящее время доля China Mobile на китайском рынке беспроводной связи составляет более 50% (878 млн абонентов), но компания в последнее время испытывает существенное давление со стороны конкурентов меньшего размера - China Telecom Corp. и China Unicom (Hong Kong) Ltd.

С сентября власти Китая обязали трех крупнейших провайдеров с госучастием снизить тарифы, и аналитики считают, что последствия для рентабельности China Mobile будут наиболее значительными.

China Unicom сообщила на этой неделе, что ожидает роста чистой прибыли за три квартала 2017 года более чем вдвое по сравнению с прошлым годом - до 4,1 млрд юаней, а также повышения выручки от оказания услуг на 4,1%, до 187,9 млрд юаней. Число абонентов China Unicom, использующих сети 4G, увеличилось на 55,7 млн в январе-сентябре, до 160 млн на 30 сентября, тогда как клиентская база в целом составляет 277 млн учетных записей.