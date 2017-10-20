Офис крупных плательщиков взыскал 5,4 млн грн налогового долга с "Яндекс.Украина"

Офис крупных плательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) взыскал с компании "Яндекс.Украина" 5,4 млн грн налогового долга, возникшего вследствие неуплаты компанией налога на прибыль в первом квартале 2017 года, сообщило ведомство в соцсети Facebook в пятницу.

"ООО "Яндекс.Украина" уже более 90 дней не уплачивало самостоятельно денежные обязательства, что стало причиной возникновения налогового долга по налогу на прибыль предприятия за первый квартал 2017 года и налогу на добавленную стоимость на общую сумму 5,4 млн грн. В связи с этим… Офисом было принято решение о взыскании долга со счетов плательщика", - указано в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков.

Ведомство также уведомляет, что с начала года Офис крупных плательщиков налогов направил на счета предприятий-должников более 13 тыс. инкассовых поручений и взыскал в счет погашения налогового долга 246 млн грн, в частности, в сентябре – 13,7 млн грн.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других органичительных мер (санкций)". Этим решением вводятся среди прочего санкции против социальных сеетй "Вконтакте" и "одноклассники, а также компаний Mail.ru Group и "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервісам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года. Под санкции также попали ряд крупных российских IT-компаний.

"Яндекс" и Mail.ru закрыли офисы в Украине.