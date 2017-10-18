Телеком

18:33 18.10.2017

НАБУ уведомило экс-чиновников Концерна радиовещания о подозрении в растрате и служебном подлоге

НАБУ уведомило экс-чиновников Концерна радиовещания о подозрении в растрате и служебном подлоге

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров САП уведомили о подозрении экс-руководителя госпредприятия "Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения" (КРРТ), экс-начальника сектора ГП, а также руководителя частного предприятия, задействованного в совершении преступления, в растрате около 1 млн грн и служебном подлоге.

"По версии следствия, в 2013 году после назначения на руководящие должности в КРРТ указанные должностные лица в сговоре с руководителем частного предприятия заказали разработку технической документации по землеустройству земельных участков, которые на момент заключения соответствующих договоров не находились (или находились частично) в пользовании "Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения", и оплатили выполнение этих работ", - сообщила пресс-служба НАБУ в среду.

В ходе следственных действий (обысков) детективы Бюро изъяли компьютерную технику, которая, по их мнению, могла быть использована в преступных целях. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (растрата, служебный подлог).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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