Телеком

17:13 18.10.2017

Vega не исключает приобретения других операторов при условии их легальной работы - гендиректор

Vega не исключает приобретения других операторов при условии их легальной работы - гендиректор

Телекоммуникационная группа Vega рассматривает возможность приобретения или M&A других операторов при условии их легальной работы, сообщил генеральный директор группы Мурат Чинар.

"Как известно, Vega появилась путем слияния и поглощения порядка 40 компаний. Естественно, время от времени мы рассматриваем варианты приобретения других компаний, но одним из условий является их хорошее состояние и порядок в документах", - сказал он журналистами в Киеве в среду.

Как сообщил М.Чинар, к нему поступало порядка 100 предложений о покупке небольших интернет-провайдеров, все они были рассмотрены.

"К сожалению, во многих случаях небольшие ISP (Internet Service Provider – ИФ) не имеют легализации кабельных каналов, подвесов, аренды и т. д., а мы придерживаемся условий, при которых все должно быть легализовано, должны быть все договоры, платим сотрудникам "белую" зарплату. Поэтому большинство таких операторов не прошли наш чек-лист", - резюмировал гендиректор телекомгруппы Vega.

Телекоммуникационная группа Vega предлагает комплексные решения в сфере фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы "СКМ".

К настоящему времени Vega присутствует в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины.

Оперативное управление группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".

100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

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