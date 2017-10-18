Vega не исключает приобретения других операторов при условии их легальной работы - гендиректор
Телекоммуникационная группа Vega рассматривает возможность приобретения или M&A других операторов при условии их легальной работы, сообщил генеральный директор группы Мурат Чинар.
"Как известно, Vega появилась путем слияния и поглощения порядка 40 компаний. Естественно, время от времени мы рассматриваем варианты приобретения других компаний, но одним из условий является их хорошее состояние и порядок в документах", - сказал он журналистами в Киеве в среду.
Как сообщил М.Чинар, к нему поступало порядка 100 предложений о покупке небольших интернет-провайдеров, все они были рассмотрены.
"К сожалению, во многих случаях небольшие ISP (Internet Service Provider – ИФ) не имеют легализации кабельных каналов, подвесов, аренды и т. д., а мы придерживаемся условий, при которых все должно быть легализовано, должны быть все договоры, платим сотрудникам "белую" зарплату. Поэтому большинство таких операторов не прошли наш чек-лист", - резюмировал гендиректор телекомгруппы Vega.
Телекоммуникационная группа Vega предлагает комплексные решения в сфере фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы "СКМ".
К настоящему времени Vega присутствует в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины.
Оперативное управление группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".
100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.