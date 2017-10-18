"ММДС Украина" проведет конверсию частот для внедрения 4G в течение 1-2 месяцев

Компания "ММДС Украина" проведет конверсию радиочастот для внедрения в Украине стандарта связи 4G в течение одного-двух месяцев после тендера по получению лицензий на предоставление услуг связи 4G в диапазоне 2600 МГц.

Как сообщил журналистам генеральный директор телекоммуникационной группы Vega, которая управляет "ММДС Украина", Мурат Чинар в среду, после этого срока работы по конверсии не будут останавливаться.

"Конверсия будет проведена через один-два месяца после завершения тендера, но она будет продолжаться. Первый шаг - высвобождение, далее – продолжение конверсии, но это не будет препятствовать разворачиванию сети операторов", - сказал он.

По словам М.Чинара, вырученные за конверсию средства будут направлены на модернизацию, видоизменение существующей инфраструктуры для высвобождения спектра частот.

"Данный подход - не уникален, он был использован для 3G, когда была сделана конверсия в сторону высвобождения частот, используемых военными. Вопрос конкретной суммы, которую получит "ММДС Украина", еще в работе", - добавил он.

Относительно вероятного участия Vega в 4G-тендере гендиректор сказал, что в настоящее время коммерческая тактика группы не позволяет ответить на этот вопрос.

Между тем еще в конце 2016 года М.Чинар говорил, что группа рассматривает такую возможность.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), 17 октября 2017 года приняла решение о проведении конверсии и выдаче лицензий на конкурсной или тендерной основе в диапазоне 2600 МГц.

Соответствующий тендер планируется объявить в первой декаде ноября 2017 года.

"Это решение принято в связи с заявлением ООО "ММДС-Украина" о намерении освободить полосы радиочастот, определенных для внедрения новой технологии", - говорилось в сообщении НКРСИ.

Решение, в частности, предусматривает проведение конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот 2510-2545 МГц (кроме полос радиочастот 2532-2540 МГц в Запорожской области, 2540,0-2545,0 МГц в Киевской области, 2532,0-2540,0 МГц в Харьковской области, 2532,0-2540,0 МГц в АРК и 2532,0-2540,0 МГц в Севастополе), 2565-2570 МГц (кроме полос радиочастот 2565,0-2570,0 МГц в Запорожской области) , 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц во всех регионах Украины и по результатам этой конверсии - выдачу лицензий на конкурсной или тендерной основе.

Кроме того, определен субъект конверсии - "ММДС-Украина" - и сроки проведения мероприятий по конверсии: начало – второй квартал 2017 года, окончание - не позднее одного месяца со дня финансирования стоимости конверсии ее инициаторами.

Как сообщалось со ссылкой на план НКРСИ, начальная стоимость частот в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, а 1800 МГц - почти 4 млрд грн. Кроме того, планируется, что покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот операторам-донорам, которыми являются "Киевстар", "Vodafone Украина" и "ММДС Украина".

Телекоммуникационная группа Vega предлагает комплексные решения в сфере фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы "СКМ".

К настоящему времени Vega присутствует в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины. Оперативное управление группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".

100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.