Телеком-оператор Vega тестирует доступ к интернет со скоростью 1 Гбит/сек по технологии GPON

Телеком-оператор Vega тестирует доступ к интернет со скоростью 1 Гбит/сек по технологии GPON

Киев. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Телекоммуникационная группа Vega начала подключение клиентов к сети интернет на скорости 1 Гбит/сек по технологии GPON, которая в дальнейшем будет использоваться при строительстве новых интернет-зон, станет основой дальнейшей модернизации сетей группы.

Как сообщил генеральный директор Vega Мурат Чинар журналистам в Киеве в среду, для пилотного проекта выбраны участки в центре Киева и Одессы, где расположены медные сети группы, к которой клиенты подключены по технологии ADSL.

"Замена существующих коммуникаций на оптоволокно позволит увеличить скорость подключения в 40 раз. При этом стоимость услуги будет аналогична стандартной цене на подключение к интернет на скорости до 100 Мбит/сек", - сказал он.

М.Чинар добавил, что затраты на перевод одного клиента со старой технологи на новую составят около $70.

Говоря об инвестициях в целом, он отметил, что предположительно их можно определить, умножив указанную цифру на абонентскую базу: пользователей интернет – 150 тыс., с учетом абонентов телефонии - более полумиллиона. Основной целью является перевод существующих "медных" ADSL-абонентов на GPON, возможно – перевод FTTB-абонентов и весь проект можно оценить в пределах трех лет. Инвестироваться будут собственные средства, сгенерированные компанией.

"Первый шаг – перевод существующих абонентов, второй – расширение зоны покрытия" – констатировал М.Чинар.

Глава группы Vega также сообщил, что в среднем по городам присутствия в сегменте оптической передачи данных ее доля на рынке составляет около 20%. С помощью новой технологии она может вырасти на 5% в 2018 году за счет новых абонентов.

По его словам, в отличие от развиваемой ПАО "Укртелеком" оптической технологии прокладки у группы, в частности, нет уличных активных шкафов с оборудованием.

М.Чинар сообщил, что среди преимуществ технологии GPON - высокая скорость, пользователь получает в одном устройстве интернет, телефонию, телевидение, видеонаблюдение; незначительное вмешательство в конструкцию зданий и помещений; отсутствие окисления по сравнению с медной сетью; независимость от электроснабжения промежуточных узлов и т. д.

"По нашим прогнозам, полноценный спрос на GPON со стороны физлиц появится через два-три года. Мы готовимся к этому", - добавил директор по стратегии группы Vega Геннадий Горьев.

Ссылаясь на мировые тенденции и прогнозы, М.Чинар отметил, что к 2021 году количество интернет-пользователей возрастет с 3,3 млрд чел. до 4,6 млрд чел., то есть, до 58% мирового населения, а объем видеотрансляции увеличится в 15 раз, IP-трафик – втрое.

Кроме того, сказал он, количество IoT-девайсов (интернет-вещей) к 2021 году в 2,4 раза превысит количество мобильных телефонов.

"Среди трендов также будет слияние телекома и IT, примером может стать современная разработка вендорами мобильных телефонов с E-SIM, виртуальной карточкой, которая позволит работать как в сетях Wi-Fi, так и в сетях других операторов в любой точке мира.

Телекоммуникационная группа Vega предлагает комплексные решения в сфере фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы "СКМ".

К настоящему времени Vega присутствует в 159 городах и населенных пунктах 22 областей Украины.

Оперативное управление группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".

100% акций СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

GPON (Gigabit Passive Optical Network) входит в семейство технологий пассивных оптических сетей доступа PON. Среди ее преимуществ - наибольшая скорость, синхронный формат кадра, интеграция с ATM и TDM-технологиями, определенность планов развития.